ВО "Свобода" повідомляє про смерть пораненого на Грушевського 45-річного жителя Львівщини

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», за словами голови львівської обласної організації ВО "Свобода", народного депутата Ірини Сех, "кілька діб лікарі боролися за його життя, але рани були занадто важкими.

У нього було важке поранення в легені, переніс кілька операцій, довелося ампутувати руку".

Роману Сенику було 45 років. Він родом з Яворівщини, останні роки мешкав у Турці. Його поховають на Яворівщині.