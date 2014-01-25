ВО "Свобода" повідомляє про смерть пораненого на Грушевського 45-річного жителя Львівщини
12:30, 25 січня 2014Політика
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У київській лікарні помер Роман Сеник, якого було важко поранено 22 січня на вулиці Грушевського.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», за словами голови львівської обласної організації ВО "Свобода", народного депутата Ірини Сех, "кілька діб лікарі боролися за його життя, але рани були занадто важкими.
У нього було важке поранення в легені, переніс кілька операцій, довелося ампутувати руку".
Роману Сенику було 45 років. Він родом з Яворівщини, останні роки мешкав у Турці. Його поховають на Яворівщині.
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