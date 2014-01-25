Кернес - мітингувальникам: Не починайте війну, в якій вам не перемогти
Харківський міський голова Геннадій Кернес закликає ультрас «Металіста» не проявляти агресію на сьогоднішньому Євромайдані.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву Кернеса сьогодні, 25 січня, розповсюдила прес-службі Харківської міської ради.
«Закликаю учасників політичних протестів поводитися розсудливо і в рамках закону. Захоплення будівель органів влади - дія, яка може бути покарана, і закон буде на боці сил правопорядку. Не починайте війну, в якій вам не перемогти. У Харкові є сили і воля для того, щоб зупинити охочих геройствувати і проливати кров», - наголосив Кернес
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«Хочу окремо звернутися до футбольних уболівальників, які називають себе «ультрас». Харків - не футбольне поле, і життя - не гра. Не використовуйте політичну кон'юнктуру як привід проявити агресію. Якщо ви - патріоти і любите «Металіст», вам не по дорозі з тими, хто розгойдує ситуацію в Харкові», - підкреслив мер.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 січня, фанати харківського «Металіста» вийдуть на підтримку місцевого Євромайдану.
Водночас організатори Євромайдану в Харкові заявили, що активісти не збираються захоплювати приміщення облдержадміністрації.
«На рівні координаторів харківського Євромайдану це не планується, принаймні зараз. Все має бути раціональним. Ця дія не буде раціональною і викличе тільки репресії. Ми цього не плануємо», - сказав один із організаторів Євромайдану в Харкові, громадський активіст Дмитро Пилипець.