У Полтаві мітингувальники захопили сесійний зал облради

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент мітингувальники відключають комп'ютери на столах депутатів і зносять на стіл президії щоб уникнути крадіжки техніки.

За словами мітингувальників, про штурм приміщення ОДА, що знаходиться в іншому крилі будівлі, питання поки що не стоїть.

За інформацією інтернет-видання Полтавщина в місто спрямований харківський "Беркут".

Як повідомляв УНІАН, у Полтаві перед адмінбудівлею облдержадміністрації й облради почався мітинг опозиції, представники якої вимагають відставки губернатора області Удовиченка.

Участь у мітингу беруть близько 1 тис. осіб. Учора губернаторові було поставлено ультиматум до полудня 25 січня піти у відставку.

Народні депутати Юрій Бублик, Валерій Головко, Сергій Каплін і керівник обласної організації «УДАР», депутат облради Петро Ворона увійшли до будівлі Полтавської облдержадміністрації для переговорів з губернатором, вимагаючи його відставки. Губернатор прийняв опозиціонерів і почалися переговори. Тим часом мітингувальники під стінами ОГА скандують «Банду - геть!».