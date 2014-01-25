Зустріч Януковича з лідерами опозиції завершилася

Завершилася зустріч Президента України Віктора Януковича та учасників робочої групи з врегулювання політичної кризи з лідерами опозиційних парламентських фракцій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента. У зустрічі брали участь глава Адміністрації Президента, керівник робочої групи Андрій Клюєв, перший заступник глави АП Андрій Портнов, міністр юстиції Олена Лукаш, керівник фракції Політичної партії «УДАР» Віталій Кличко, керівник фракції «ВО «Батьківщина» Арсеній Яценюк, керівник фракції «ВО «Свобода» Олег Тягнибок. Зустріч тривала понад три години. Інших подробиць прес-служба не повідомляє.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter