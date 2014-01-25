Івано-Франківська облрада заборонила на території області символіку ПР і КПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в рішенні позачергової сесії облради, яка відбулася сьогодні.

”Відповідно до статей 2, 3, 4, 21 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада вирішила: схвалити звернення обласної ради до членів Івано-Франківської обласної організації Партії регіонів та прислужників діючого режиму; заборонити на території Івано-Франківської області діяльність і використання символіки Партії регіонів і Комуністичної партії України як таких, що суперечать національним інтересам і порушують права і свободи громадян України», - йдеться в рішенні облради, яке підписав голова облради Василь Скрипничук.

У рішенні вказується на необхідність звернутися в Головне управління юстиції в області з пропозицією зняти з реєстрації місцеві організації Партії регіонів і Комуністичної партії України.

Контроль за виконанням рішення покласти на голову обласної ради.