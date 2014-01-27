У Лаврі діти молилися про мир в Україні

Про це заявив увечері 26 січня керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) на першій Дитячій молитві про мир в Україні, яка відбулася у Києво-Печерській лаврі перед великою святинею з Афона – перед Дарами волхвів, повідомляє кореспондент УНІАН.

Під час молебню про мир в Україні діти київських недільних шкіл встали на коліна перед Дарами волхвів і попросили Бога про те, щоб в Україні не було війни. На дитячий молебень зібралося понад 2 тисяч осіб.

«Діти проти кровопролиття. Вони не хочуть втратити своїх братів, сестер, батьків. Українська православна церква виступила з ініціативою провести дитячі молебні по всій Україні. Сьогодні дні особливих випробувань і сьогоднішня молитва особлива. Через чисті душі наших дітей ми будемо взивати до Всемилостивого Господа, щоб Він дарував нашій батьківщині мир, відвернув від ненависті і братовбивства», - сказав керуючий справами УПЦ.

У своєму слові владика зазначив, що українці не повинні будувати один проти одного барикади. Митрополит Антоній підкреслив важливість молитви в ці дні.

У коментарі УНІАН владика пояснив: «Дитина ще без гріхів. Коли учні не пустили до Нього дітей, Він їм сказав: «Пустіть дітей приходити до Мене і не бороніть їм, бо таких є Царство Боже» (Мк.10,14). Сподіваємося, що дитяча чиста і полум`яна молитва не дасть дорослим зробити невиправну помилку”, - вірить владика Антоній.