Розвідка Майдану в аеропортах Києва перевіряє дані про прибуття російського спецназу - Парубій
01:55, 27 січня 2014Політика
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Розвідка Майдану продовжує відстежувати ситуацію в міжнародних аеропортах «Київ» (Жуляни) та «Бориспіль» на предмет приземлення там літака з російським спецназом.
Розвідка Майдану в аеропортах Києва перевіряє дані про прибуття російського спецназу / Reuters
Про це на брифінгу в Штабі національного спротиву заявив народний депутат, комендант Майдану Андрій Парубій, передає кореспондент УНІАН.
«Ми послали туди нашу розвідку. На даний момент ще немає підтвердження. Але ми цю інформацію мали з досить достовірних джерел. Однак наразі наша перевірка не підтвердила (приземлення літака – УНІАН). Ми продовжуємо очікувати і перебувати в Борисполі і Жулянах, щоб зафіксувати момент їхнього прибуття», - сказав Парубій.
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