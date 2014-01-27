Розвідка Майдану в аеропортах Києва перевіряє дані про прибуття російського спецназу - Парубій

Про це на брифінгу в Штабі національного спротиву заявив народний депутат, комендант Майдану Андрій Парубій, передає кореспондент УНІАН.

«Ми послали туди нашу розвідку. На даний момент ще немає підтвердження. Але ми цю інформацію мали з досить достовірних джерел. Однак наразі наша перевірка не підтвердила (приземлення літака – УНІАН). Ми продовжуємо очікувати і перебувати в Борисполі і Жулянах, щоб зафіксувати момент їхнього прибуття», - сказав Парубій.