Внутрішні війська зачистили Сумську ОДА

02:43, 27 січня 2014
Політика
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Бійці внутрішніх військ міліції оточили намети з мітингувальниками в Сумах і напали на будинок облради.

Суми Євроиайдан / Мария Дзвинка

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомляє керівник інформцентру Молодіжного Націоналістичного Конгресу Марія Дзвінка. 

"ВВ оточили намети Майдану. ОДА зачистили вже. Людей затримали, йдеться і про поранених", - сказано в повідомленні. 

"У пріміщенні Було около 50 мирних майданівців, Раптово з 2го поверху прібіглі силовики з кийками. Били всіх", - пише вона.

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