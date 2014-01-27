Внутрішні війська зачистили Сумську ОДА
02:43, 27 січня 2014Політика
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Бійці внутрішніх військ міліції оточили намети з мітингувальниками в Сумах і напали на будинок облради.
Внутрішні війська зачистили Сумської ОДА / Мария Дзвинка
Про це на своїй сторінці в Twitter повідомляє керівник інформцентру Молодіжного Націоналістичного Конгресу Марія Дзвінка.
"ВВ оточили намети Майдану. ОДА зачистили вже. Людей затримали, йдеться і про поранених", - сказано в повідомленні.
"У пріміщенні Було около 50 мирних майданівців, Раптово з 2го поверху прібіглі силовики з кийками. Били всіх", - пише вона.
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