Внутрішні війська зачистили Сумську ОДА

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомляє керівник інформцентру Молодіжного Націоналістичного Конгресу Марія Дзвінка.

"ВВ оточили намети Майдану. ОДА зачистили вже. Людей затримали, йдеться і про поранених", - сказано в повідомленні.

"У пріміщенні Було около 50 мирних майданівців, Раптово з 2го поверху прібіглі силовики з кийками. Били всіх", - пише вона.