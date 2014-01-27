У Сумах за фактом захоплення ОДА відкрили кримінальне провадження

У Сумах за фактом блокування і захоплення адміністративних будівель Сумської обласної державної адміністрації та обласної ради слідчим відділом міськвідділу УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження за ч. 1 і 2 ст. 341 Кримінального кодексу України (захоплення і блокування державних або громадських споруд).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.

За такі кримінальні правопорушення санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Ведуться першочергові слідчі дії щодо встановлення організаторів та учасників вчинення кримінального правопорушення.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура Суми.

Читайте такожВнутрішні війська зачистили Сумську ОДА

Хід розслідування контролює прокуратура Сумської області.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах 26 січня ввечері мітингувальники зайняли Будинок рад, в приміщенні якого обласна та міська ради проводять свої сесії. До будинку зайшли загони самооборони, які взяли під свій контроль всі входи, виходи та приміщення будівлі.

Сьогодні, 27 січня, вночі у Сумах працівники міліції зачистили територію, яку контролювали активісти Євромайдану. Близько 300 силовиків, озброєних кийками, а також щитами та касками зачистили площу Незалежності та Будинок рад.