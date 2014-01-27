Мітингувальники увійшли до чернігівської облради. Онлайн-включення
13:10, 27 січня 2014Політика
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У Чернігові мітингувальники підійшли до будівлі обласної ради та спокійно заходять усередину
Мітинг у Чернігові / ПіК
Їм ніхто не перешкоджає, повідомляє ПіК.
Вони вже піднялися на другий поверх.
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