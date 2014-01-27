На Луганщині обмежили продаж бейсбольних біт і піротехніки

У Луганській області запроваджено контроль за купівлею-продажем бейсбольних біт, петард та інших предметів, які можуть використовуватися екстремістами для здійснення вуличних бійок.

Про це сьогодні заявив голова Луганської облдержадміністрації Володимир Пристюк під час засідання позачергової сесії Луганської обласної ради, передає кореспондент УНІАН.

Також губернатор підписав розпорядження про створення обласного штабу із забезпечення громадського порядку та стабільної роботи органів влади, підприємств, установ, організацій у Луганській області.

Читайте такожМешканців Луганська закликають обєднуватися у дружини

Голова ЛОДА зазначив, що до обласного штабу ввійшли керівники всіх силових структур Луганщини, великих підприємств і державних установ, що забезпечують життєдіяльність території нашої області, в тому числі фінансову.

«Вже з учорашнього дня до нас звернулися 16 підприємств міста Луганськ з проханням створити народні дружини з охорони громадського порядку в допомогу міліції. З урахуванням наявного досвіду разом з УВС ми відпрацюємо питання найсуворішої дисципліни серед дружинників так, щоб вони могли реалізувати своє головне завдання - навести порядок і підтримувати спокій на території Луганської області, сприяти стабільній роботі всіх органів і установ регіону. Цю роботу ми вже почали», - заявив Пристюк.