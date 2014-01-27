"Євромайдан SOS" оприлюднив список зниклих активістів

"Протягом останньої доби до нас звернулося дуже багато журналістів (і не тільки) з питанням про кількість зниклих осіб. Тому ми вирішили опублікувати ту інформацію, яку ми маємо наразі", - йдеться у повідомлені на сторінці "Євромайдан SOS" у соціальній мережі Facebook.

Нагадуємо, що в нас працюють волонтери, а дані ми отримуємо з трьох основних джерел: наша сторінка у ФБ facebook.com/EvromaidanSOS, через яку ми отримуємо повідомлення; “гаряча лінія” Євромайдан SOS, а також відкриті джерела - медіа.

Станом на 27 січня в розпорядженні Євромайдан SOS є наступна інформація: з 16 січня до Євромайдан SOS надійшло 84 звернення щодо пошуку зниклих осіб, тих, зв’язок із ким було втрачено та місцезнаходження яких було невідоме.

Станом на 18.00 27 січня 57 осіб знайдено (без урахування тих людей, які опинилися в райвіділках та лікарнях), анаразі, згідно з даними Євромайдан SOS, розшукується 27 осіб.