Кличко відмовився стати гуманітарним віце-прем’єром

Про це повідомила прес-служба партії після зустрічі лідерів опозиції з главою держави.

"Я не бачу себе в уряді Януковича", - заявив Кличко.

"Немає сенсу зі мною обговорювати роботу в уряді. Навіть порушувати це питання немає сенсу", - додав політик.

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Кличко також висловив сподівання, що президент не запровадить в Україні надзвичайний стан.

За словами поліітика, президент нарешті повинен припинити жити в тому "теплому інформаційному кліматі", який для нього створює його оточення.

Він додав, що оточення Януковича запевняє главу держави, що все в країні добре і те, що відбувається на майданах міст всієї країни, - надумані речі з боку маленької групи "екстремістів".