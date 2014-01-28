Кличко відмовився стати гуманітарним віце-прем’єром
Лідер УДАРу Віталій Кличко відмовився від пропозиції президента Віктора Януковича стати віце-прем’єром з гуманітарних питань.
Про це повідомила прес-служба партії після зустрічі лідерів опозиції з главою держави.
"Я не бачу себе в уряді Януковича", - заявив Кличко.
"Немає сенсу зі мною обговорювати роботу в уряді. Навіть порушувати це питання немає сенсу", - додав політик.
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Кличко також висловив сподівання, що президент не запровадить в Україні надзвичайний стан.
За словами поліітика, президент нарешті повинен припинити жити в тому "теплому інформаційному кліматі", який для нього створює його оточення.
Він додав, що оточення Януковича запевняє главу держави, що все в країні добре і те, що відбувається на майданах міст всієї країни, - надумані речі з боку маленької групи "екстремістів".