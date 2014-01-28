Рада продовжила роботу позачергової сесії

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 368 із 401 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Голова Верховної Ради Володимир Рибак зазначив, що «переговори (між представниками влади й опозиції - УНІАН) продовжуються, вони є непрості, тому що і дуже непрості питання – питання амністії».

Читайте такожРада ухвалила пакетом чотири закони замість скасованихВін додав, що опозиція та більшість знайшли порозуміння з цього питання, але ще є деякі питання, які необхідно узгодити і «знайти повне порозуміння стосовно закону про амністію».

Читайте такожПочалося позачергове засідання Ради (пряма трансляція)У зв’язку з цим Рибак запропонував завтра продовжити позачергову сесію. Він зазначив, що засідання розпочнеться об 11.00. Народні депутати підтримали пропозицію спікера.