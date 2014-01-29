У Кіровограді активісти пікетують міськвиконком

Як передає кореспондент УНІАН, акція розпочалась о 9:30 на площі під стінами міськвиконкому.В руках активісти тримають плакати з написами: "Дух народу - це сила і її не пересилити!", "Наша міліція має охороняти нас, а не банду!", "Досить жити по понятіям!", "Саінсус, ми – це народ, що тебе обрав! Схаменись!" (Олександр Саінсус - міський голова Кіровограда). Громадські активісти ще раз оголосили списки затриманих активістів. За їх словами, до активістів Євромайдану застосовують репресії. Мітингувальники підтримали ці слова вигуками "Банду геть!".

Читайте такожУ Лондоні знову пікетували квартиру Ахметова

За п'ятнадцять хвилин до початку сесії міської ради, запланованої на 10:00, до будівлі міськвиконкому підійшло близько тридцяти жінок з роздрукованим плакатом "Бюджет - це стабільність!" та десять чоловіків з прапорами Партії регіонів. Останні розмістилися перед входом в міськвиконкому, щоб не допустити у приміщення учасників акції Євромайдану. Розпочалась сесія міської ради, обидві акції тривають.