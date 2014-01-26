Прем'єр Польщі: Конфлікт і репресії в Україні - це шлях до катастрофи

Глава польського уряду Дональд Туск вважає, що подальше загострення конфлікту між владою та опозицією в Україні та застосування репресій проти учасників антиурядових демонстрацій призведе до катастрофи.

Про це він написав у неділю у своєму Twitter, передає кореспондент УНІАН.

"Ми підтримуємо українських демократів в їхніх діях задля чесного та мудрого порозуміння. Конфлікт та репресії - це шлях до катастрофи", - написав Туск.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба польського прем’єра повідомила про його розмову з одним із лідерів української опозиції Арсенієм Яценюком, якому Президент України вчора запропонував посаду глави уряду в рамках можливого урегулювання політичної кризи в країні.

В суботу Туск обговорював ситуацію в Україні з главою Ради ЄС Германом Ван Ромпеєм та після зустрічі закликав разом з ним до діалогу та припинення насильницького протистояння.

Раніше на цьому тижні глава польського уряду також заявив, що бачить загрозу можливого розколу України, поклавши відповідальність за це на представників української влади.