Хлопцеві, що втратив кисть на Грушевського, зібрали гроші на протез за чотири дні

На даний момент волонтери передали його батькам 178 768 гривень (з них 12 тисяч доларів), повідомляє Українська Правда.

Протез, який запланували купити Сашкові батьки, коштує від 130 до 160 тисяч гривень.

Гроші для підтримки Олександра також особисто приносять батькам у лікарню.

Читайте такожОдному з госпіталізованих мітингарів ампутовано кисть руки, трьом видалено очні яблукаБільше того, одна з політичних партій запропонувала батькам відвезти хлопця у Німеччину та профінансувати придбання найсучаснішого протезу, що повністю імітує руку людини.

Оплатити лікування Коломійцю також публічно пообіцяв бізнесмен з Дніпропетровська.

Допомогу родині запропонувала лікар Ольга Богомолець та інші.

Сьогодні хлопця офіційно виписують з лікарні. Тепер він їздитиме до лікарів лише на перев'язки.

Через деякий час йому буде встановлено косметичний протез. Основний протез потрібно буде придбати за кілька місяців.

Сашкові Коломійцю 18 років, він навчається на другому курсі технікуму при Київському національному університеті будівництва і архітектури за спеціальністю інженер-будівельник. Окрім нього в родині є ще маленька сестричка.

19 січня Сашко прийшов з друзями подивитися на те, що відбувається біля стадіону Динамо. Внаслідок вибуху біля нього, праву кисть руки хлопець втратив.

Активний збір коштів на протез Сашкові Коломійцю розпочався 25 січня ввечері. Станом на 29 січня всі кошти на нього зібрані.