Губернатор Луганська дасть "по зубах" тим, хто захоче встановити в регіоні свої порядки

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЛОДА.

Звертаючись через засоби масової інформації до екстремістськи налаштованих активістів Євромайдану, голова Луганської облдержадміністрації заявив таке:

«Я звертаюся до емісарів, які намагаються заїхати на луганську землю. Ви повинні знати: на Луганщині живуть дуже порядні й хлібосольні люди. Ми любимо приймати гостей. Але ми любимо не лише відпочивати, але й працювати. У нас сьогодні стабільно працюють усі підприємства. Люди розуміють, що країна сьогодні повинна жити не лише мітингами й гаслами, але й трудитися, тому що треба годувати й сім'ї, й країну, й, на жаль, багато нероб».

Також, як повідомили в прес-службі, губернатор попередив "хлопців із Західної України, які намагаються приїхати на Луганщину і встановити свої порядки, влаштувати тут бешкет і хаос", що вони "отримають по зубах, і дуже боляче!"

"Ми нікого не чіпаємо. У нас є власна позиція. Ми проти того шабашу, який відбувається по областях, особливо в Західній Україні», - заявив Пристюк.

За його словами, зараз у Луганській області стабільна ситуація, всі дії - в рамках закону.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня за розпорядженням голови Луганської облдержадміністрації Пристюка було створено, обласний штаб із забезпечення громадського порядку та стабільної роботи органів влади, підприємств, установ і організацій Луганської області. Штаб створено у зв'язку із загостренням громадсько-політичного конфлікту в місті Київ і обласних центрах України і з метою не допустити на території області протизаконних екстремістських дій радикально налаштованих громадських організацій і груп громадян. Подібні штаби створено в усіх містах і районах Луганської області.