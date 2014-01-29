Перехід до Конституції 2004 року має відбутися доволі швидко - євродепутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Києві.

Повернення до Конституції зразка 2004 року «може бути основою, на якій будуть проведені президентські і парламентські вибори. Вибори в будь-якому разі є найкращим методом, в ході якого люди можуть приймати рішення», - сказав Брок.

Читайте такожЄвродепутат Брок: Затриманих активістів Євромайдану необхідно звільнити Також він сказав: «Якщо буде нова Конституція, то буде новий розподіл влади. Єдина проблема - це час. Перехід до нової Конституції має відбутись доволі швидко, це не може бути процесом, який затягнеться на декілька років».

За словами Брока, «люди втратили довіру до того, що говорять представники влади, але цю довіру треба відновити, якщо ми хочемо чогось досягти».