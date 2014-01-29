Le Figaro: Путіна хвилює не Україна, а економічний аспект її асоціації з ЄС

"У самий розпал української політичної кризи Володимир Путін опинився в Брюсселі. Європейський союз побоювався, що на тлі протистояння і боротьби за вплив у Києві саміт ЄС-Росія пройде в холодній атмосфері. Однак ЄС побачив російського президента менш атакуючим, ніж передбачалося, і готовим вступити в діалог з українською опозицією, якщо вона здобуде перемогу", - повідомляє Inopressa.

"Зустріч у Брюсселі збіглася з різким прискоренням динаміки подій. Якщо ще кілька днів тому Кремль міг порадіти тому, що Україна відмовилася від політичного та економічного зближення з Європою, то у вівторок, коли прем'єр-міністр Микола Азаров подав у відставку і коли були скасовані репресивні закони, позиції Віктора Януковича похитнулися. І саме на нього робив велику ставку Володимир Путін", - йдеться в матеріалі.

"Тепер Європа може думати, що вона, нарешті, перевернула ситуацію: у Києві лідери опозиції знайшли своє місце за столом переговорів після того, як на кілька днів залишили вулиці екстремістам та націоналістам", - відзначає автор статті.

Керівництво ЄС, як здається, домоглося своєї мети: склалася гідна альтернатива нинішній владі в Україні. Проєвропейська опозиція, а не режим Януковича, стає сьогодні привілейованим співрозмовником європейських емісарів, пише видання. На думку європейців, тепер залишається лише зловити на слові російського президента і прийняти масштабний український виклик: Херман ван Ромпей відразу ж повернув на стіл угоду про асоціацію, яку президент Янукович відкинув в листопаді. "Ми готові до підписання, як тільки Україна буде готова до цього", - заявив голова Європейської ради.

"Для реаліста Путіна цей сценарій не здається занадто далеким. У Брюсселі він постарався пояснити, що Москву турбують економічні наслідки майбутньої угоди з ЄС, а не його вплив на суверенітет України. Питання, за словами російського президента, може бути вирішене на рівні експертів. Зміна тону Кремлем може видатися несподіваною. Володимир Путін, схоже, вже готовий перевернути сторінку", - коментує кореспондент.