У Тернополі розслідують пошкодження міліцейської відеокамери майданівцями

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, один із активістів під час Народного віче вказав громаді на співробітника міліції, який виконував свої службові обов’язки і здійснював зйомку.

За даними міліції, люди накинулися на правоохоронця з вимогами покинути майдан. При цьому один із нападників вирвав з рук оператора відеокамеру, пошкодивши мікрофон та інші деталі техніки.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковані за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушко­джень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) — карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Слідчі опитують свідків та очевидців події.