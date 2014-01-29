Кличко: ПР відмовляється голосувати за законопроекти про амністію

Про це заявив лідер «УДАРу» Віталій Кличко в коментарі журналістам в кулуарах Верховної Ради, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Те, що зараз відбувається у парламенті, більше схоже на театр абсурду. Спікер Верховної Ради Рибак обіцяв повернутися за 10 хвилин. Вже пішла третя година, а спікера немає. Причина - Партія регіонів відмовляється голосувати за ганебні закони, які сама запропонувала. У них немає більшості", - підкреслив Кличко.

Він відзначив, що зараз доцільно було б поставити на голосування всі чотири законопроекти щодо амністії, 2 з яких напрацьовані опозицією, а 2 - представниками влади. "Але велика вірогідність, що законопроекти від опозиції наберуть більшість голосів, тому що їх можуть підтримати представники Партії регіонів. Наша фракція погодилася на законопроекти, представлені Дерев'янком і Ємцем", - сказав лідер "УДАРу".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила рішення працювати сьогодні до прийняття рішення по закону про амністію.

Після голосування за таку пропозицію близько 18.00 голова ВР Володимир Рибак оголосив перерву на 10 хвилин для узгодження позицій з керівниками фракцій. «І всі чотири закони ми сьогодні через 10 хвилин повинні розглянути», - сказав він та запросив на нараду голів фракцій.

Депутати не могли знайти консенсусу щодо жодного із пропонованих проектів.

Потім до ВР прибули Президент України Віктор Янукович, в.о. прем’єр-міністра Сергій Арбузов та глава Адміністрації Президента Андрій Клюєв.

Вони провели нараду з фракцією Партії регіонів.