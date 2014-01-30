Кожара - спецпосланцю ООН: Влада робить все для компромісу з опозицією

Міністр закордонних справ Леонід Кожара запевняє спеціального посланника Генерального секретаря ООН Роберта Серрі, що влада України докладає максимальних зусиль для досягнення компромісу з опозицією.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, про це Кожара сказав учора під час зустрічі в Києві зі спецпосланником Генсекретаря ООН.

Зокрема, за даними зовнішньополітичного відомства, у ході зустрічі були обговорені питання, пов’язані із внутрішньополітичною ситуацією в державі.

«Кожара ознайомив спеціального посланника з розвитком політичного процесу в Україні та відзначив, що влада докладає максимальних зусиль з метою якнайшвидшого мирного врегулювання політичної кризи та досягнення компромісу в рамках переговорів, що тривають», - підкреслили в МЗС.

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У цьому зв’язку було відзначено, що керівництво держави підтримує дієвий діалог та обмін інформацією з міжнародними організаціями, зокрема ОБСЄ, Радою Європи та ООН.

Міністр також висловив задоволення рівнем співпраці з організаціями Системи ООН та запевнив у готовності України до продовження конструктивної взаємодії з ними, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 27 січня Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Пан Гі Мун під час телефонної розмови з Президентом Віктором Януковичем висловив готовність направити до України спеціального посланника ООН для участі в діалозі щодо врегулювання політичної кризи.