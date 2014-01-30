ЗМІ: Депутати ПР скаржаться, що до їхніх будинків приносять похоронні вінки
12:48, 30 січня 2014Політика
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Під час вчорашніх переговорів Президента з нардепами з фракції Партії регіонів останні заявили, що побоюються за своє життя
Депутати побоюються за своє життя
Про це заявила частина депутатів на чолі з Сергієм Тігіпко, аргументуючи небажання голосувати за законопроект Мірошниченко, повідомляє Insider.
За словами «регіоналів», за останні кілька днів громадяни вже принесли до будинків дев'яти з них похоронні вінки. Янукович розпорядився виділити цим депутатам охорону, передає видання.
Нагадаємо, вчора після бурхливих дебатів і переговорів фракції ПР і КПУ прийняли закон про амністію в редакції Юрія Мірошниченка. Опозиційні фракції за нього не голосували.
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