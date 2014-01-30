ЗМІ: Депутати ПР скаржаться, що до їхніх будинків приносять похоронні вінки

Про це заявила частина депутатів на чолі з Сергієм Тігіпко, аргументуючи небажання голосувати за законопроект Мірошниченко, повідомляє Insider.

За словами «регіоналів», за останні кілька днів громадяни вже принесли до будинків дев'яти з них похоронні вінки. Янукович розпорядився виділити цим депутатам охорону, передає видання.

Нагадаємо, вчора після бурхливих дебатів і переговорів фракції ПР і КПУ прийняли закон про амністію в редакції Юрія Мірошниченка. Опозиційні фракції за нього не голосували.