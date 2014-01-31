Кілька сотень активістів пікетують столичне управління ДАІ

Біля столичного управління Державтоінспекції проходить мітинг активістів Майдану.

Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці Богдана Хмельницького зібралося кілька сот мітингувальників.

Вони вимагають від керівництва київської ДАІ відповіді на те, хто спалив автомобілі учасників Автомайдану та інших автомобілістів, які навіть не причетні до будь-яких протестних рухів.

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Також мітингувальники закликають працівників ДАІ переходити на бік народу.

Наразі ніхто з керівництва столичної Державтоінспекції до мітингувальників не вийшов, хоча пікет триває вже близько години.