Європарламент ухвалить резолюцію щодо України
13:47, 31 січня 2014Політика
0 0
Європарламент наступного тижня планує провести позачергові дебати та ухвалити резолюцію про погіршення ситуації в Україні.
Європарламент обговорить питання погіршення ситуації в Україні / Фото : REUTERS
Про це повідомили УНІАН у політичній групі Європейської народної партії в Європарламенті.
Читайте такожЄС прийме декларацію щодо України з шести пунктів«У другій половині дня середи (5 лютого) пленарна сесія проведе дебати про погіршення ситуації в Україні. Резолюція буде проголосована у четвер», - поінформували у ЄНП.
Читайте такожУ Європарламенті розповіли, чого чекають від української владиСтаном на сьогодні у порядку денному сесії Європарламенту, яка пройде 3-6 лютого у Страсбурзі, питання про ситуацію в Україну немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter