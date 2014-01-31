Приїзд Януковича у ВР свідчить про серйозний бунт олігархів - Чорновіл

Приїзд Президента України Віктора Януковича у Верховну Раду України перед голосуванням під час позачергової сесії парламенту свідчить про те, що бунт олігархів вже достатньо серйозний і його придушення не є остаточним.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив народний депутат України кількох скликань Тарас Чорновіл.

«Почався так званий бунт олігархів, він завжди дуже тихенький, але те, що Януковичу персонально довелося приїжджати у ВР, і те що Клюєв не зміг нічого зробити, - це означає що цей бунт вже достатньо серйозний і придушення його за допомогою голосових зв'язок Януковича очевидно не є остаточним, оскільки старші бізнес-партнери все одно будуть ставити питання. Реальний факт застосування санкцій дуже серйозно сколихнув ситуацію – це свідчить про те, що може відбутися суттєвий перелом», - вважає політичний експерт.

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Щодо можливого розколу в Партії регіонів, Чорновіл запевняє, що «індивідуальний вихід з Партії регіонів відбувся на прикладі однієї людини Давида Жванії, хто єдиний, будучи впевненим, що переговори відбуваються, що зараз буде той розкол, який прогнозувався, у 60 чоловік на початку грудня, написав заяву, бо хотів бути першим. А, виявилося, що він зробив крок назад. А всі решта лишились, бо ніхто переговори не вів».

Чорновіл запевняє, що «вихід Мельниченка та Богословської пов’язаний з Пінчуком, який їм надав підтримку, з яким вони є партнерами і в бізнесі і в політиці. Всі інші можуть виходити зі своїми старшими бізнес-партнерами (олігархами), індивідуальні спроби вийти з фракції ПР на початку грудня реально були і в цій спробі брали участь 30 депутатів, які написали заяви, але з цими депутатами розмовляв особисто Андрій Клюєв», - переконаний Чорновіл.

Він вважає, що «на сьогодні вихід з Партії регіонів можливий тільки бізнес-групами».

Як повідомляв УНІАН, під час позачергової сесії парламенту Янукович особисто приїхав до ВР для проведення наради з фракцією Партії регіонів перед голосуванням законопроекту про амністію учасників акцій протесту.