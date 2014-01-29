Нарада Партії регіонів з Януковичем завершилася

Нарада депутатів Партії регіонів із Президентом України Віктором Януковичем у Верховній Раді України завершилася.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати вийшли з зали, де відбувалася ця нарада.

На даний час частина депутатів із фракції Партії регіонів повернулися в сесійну залу.

Зараз в залі перебуває близько 20 народних депутатів з цієї фракції.

Роботу Верховної Ради України на даний час не відновлено.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила рішення працювати сьогодні до прийняття рішення по закону про амністію.

Після голосування за таку пропозицію голова ВР Володимир Рибак оголосив перерву на 10 хвилин для узгодження позицій з керівниками фракцій. «І всі чотири закони ми сьогодні через 10 хвилин повинні розглянути», - сказав він та запросив на нараду голів фракцій.

Депутати не могли знайти консенсусу щодо жодного із пропонованих проектів.

Потім до ВР прибули Президент України Віктор Янукович, в.о. прем’єр-міністра Сергій Арбузов та глава Адміністрації Президента Андрій Клюєв.

Вони провели нараду з фракцією Партії регіонів.