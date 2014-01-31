Зимова Ленініада. В Україні масово руйнують пам'ятники Леніну
14:52, 31 січня 2014Політика
0 0
Україну охопила справжня епідемія ленінофобіі. За два зимові місяці було зруйновано або пошкоджено чи не рекордну кількість пам'ятників вождю світового пролетаріату.
Так, учора вночі у Фастові Київської області було зруйновано черговий монумент Леніна. Невідомі скинули шестиметрову статую з постаменту, пошкодивши її при цьому.
Всього ж за грудень-січень ЗМІ повідомляли про понад двадцять випадків руйнування або пошкодження пам'ятників Іллічу в Україні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter