Зимова Ленініада. В Україні масово руйнують пам'ятники Леніну

Так, учора вночі у Фастові Київської області було зруйновано черговий монумент Леніна. Невідомі скинули шестиметрову статую з постаменту, пошкодивши її при цьому.

Всього ж за грудень-січень ЗМІ повідомляли про понад двадцять випадків руйнування або пошкодження пам'ятників Іллічу в Україні.