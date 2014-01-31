Зимова Ленініада. В Україні масово руйнують пам'ятники Леніну

14:52, 31 січня 2014
Політика
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Україну охопила справжня епідемія ленінофобіі. За два зимові місяці було зруйновано або пошкоджено чи не рекордну кількість пам'ятників вождю світового пролетаріату.

Так, учора вночі у Фастові Київської області було зруйновано черговий монумент Леніна. Невідомі скинули шестиметрову статую з постаменту, пошкодивши її при цьому.

Всього ж за грудень-січень ЗМІ повідомляли про понад двадцять випадків руйнування або пошкодження пам'ятників Іллічу в Україні.

Повалений Ленін у Фастові
Повалений Ленін у Фастові /  © espreso-tv
Розбитий Ленін у Котовську Одеської області
Розбитий Ленін у Котовську Одеської області /  © УП
Розбитий Ленін у Котовську Одеської області
Розбитий Ленін у Котовську Одеської області /  © УП
Обезголовлений Ленін у Побережному Вінницької області
Обезголовлений Ленін у Побережному Вінницької області / 
Ленін без долоні в Березанці Одеської області
Ленін без долоні в Березанці Одеської області /  © Спільнота Березанки в ВК
Повалений Ленін у Бердичеві Житомирської області
Повалений Ленін у Бердичеві Житомирської області /  © Український тиждень
Повалений Ленін у Бердичеві Житомирської області
Повалений Ленін у Бердичеві Житомирської області /  © Український тиждень
Зруйнований Ленін у Машівці Полтавської області
Зруйнований Ленін у Машівці Полтавської області /  © poltava.pl.ua
Зруйнований Ленін у Києві
Зруйнований Ленін у Києві / 
Зруйнований Ленін у Києві
Зруйнований Ленін у Києві / 
Зруйнований Ленін у Києві
Зруйнований Ленін у Києві / 

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