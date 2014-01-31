Ми готові зробити все, щоб влада почула суспільство - українські журналісти

20:43, 31 січня 2014
Політика
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Українські журналісти записали відеозвернення до влади і громадськості. 

"Ми українські журналісти готові зробити все, що в наших силах, для того, щоб влада почула суспільство, щоб зупинити протистояння і допомогти сторонам домовитися. Країна має стати мирною і справедливою", - йдеться у відеозвернені журналістів, яке розміщено на YouTube.

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