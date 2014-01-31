Рибак наголошує, що мітингувальники мають звільнити адмінбудівлі



Про це він сказав у інтерв’ю одному з українських каналів, відповідаючи на запитання, як особисто він оцінює роботу позачергової сесії парламенту.

Рибак зауважив, що було ухвалено закон, який стосується звільнення мітингувальників. «Сьогодні потрібно звільнити державні адміністрації, звільнити органи місцевого самоврядування, щоб вони виконували свої функції і несли відповідальність перед своїми територіальними громадами», - сказав спікер.

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Водночас, він відзначив, що «до людей треба прислухатися, продовжувати переговори», а також знаходити можливість врегулювання питань мирним шляхом.

Рибак нагадав, що Президент України Віктор Янукович також виступає за мирне врегулювання конфлікту. «Ніякі сьогодні страшилки не треба про надзвичайний стан і так далі. У нас є всі можливості почути опозицію, я маю на увазі, владі почути опозицію», - сказав спікер.

Він зауважив, що опозиція також має почути владу і «сідати за стіл переговорів до того часу, доки не буде знайдено рішення».