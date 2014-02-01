Кремль розглядає 4 сценарії щодо України - екс-радник Путіна

Кремль готується до розчленування України

Про це заявив екс-радник Володимира Путіна, член російського Комітету солідарності з Майданом" і економіст Андрій Ілларіонов в ефірі "Громадського телебачення", пише Gazeta.ua.

"Я хотів би ще раз звернутися до вас і до ваших глядачів. Зараз доля, не побоюся цього слова, не тільки Майдану, але й України буде вирішуватися протягом найближчого тижня - максимум двох тижнів. Це ключові події і ключовий час", - заявив він.

"І мені здається, що саме в ці два-три, максимум, тижні буде вирішуватися доля незалежної України", - додав Ілларіонов.

Він звернув увагу на те, що в ефірі російського телебачення такі спікери як Володимир Жириновський, Сергій Глазьєв і Сергій Доренко неодноразово закликали до жорсткого придушення виступів опозиції в Києві.

"Ніхто вже не приховує, йде відверта пропагандистська підготовка до втручання з боку Росії в українські справи", - сказав Ілларіонов.

Він уточнив, що Кремль сумнівається в надійності Віктора Януковича, в як можлива альтернатива йому розглядаються Андрій Клюєв і Віктор Медведчук.

"Кремль перестав орієнтуватися тільки на Януковича. Мабуть, прийнято рішення, що виявився недостатньо надійним... Дії здійснюються незалежно від того, яка позиція Партії регіонів і Януковича", - стверджує екс-радник Путіна.

За його словами, останнім часом щодо України неодноразово озвучувалась теза: "Головне дожити і пережити початок Олімпійських ігор".

"Потім іноземні гості або вже поїдуть, або буде не суттєво, чи залишаться вони.. Головні рішення повинні бути прийняті протягом максимум 10 днів... Інакше Україна може вийти з кризи і зміцніти... Нарешті, у подальшому увага Заходу може бути більшою, ніж зараз", - пояснив Ілларіонов логіку керівництва РФ.

За його словами, Кремль розглядає 4 сценарії щодо України.

Перший - повний контроль над всією Україною з допомогою особи, яка буде користуватися довірою всієї країни. "Але цей варіант стає малоймовірним", - зазначив Ілларіонов.

"Головний варіант, на якому зосереджується більша частина сил, - федералізація або конфедералізація України. Люди, так чи інакше пов'язані з Кремлем, постійно називають цей варіант... Мета полягає в тому, щоб встановити контроль над Східною та Південною частиною України", - додав він.

"Третій варіант - якщо не вдасться встановити контроль над усім Південним Сходом, то встановити його над найважливішими районами. Перші кандидати - Одеса, Миколаїв, Луганськ, Донецьк, Харківська область, Крим", - вважає Ілларіонов.

"Четвертий варіант - Крим або ж зупинитися тільки на Севастополі. По суті, єдиному регіоні України, де питома вага російських жителів перевищує половину населення регіону. Раніше подібні плани висловлювалися в приватних виступах, академічних, а зараз це активно обговорюється в прямому ефірі у прайм-тайм державних телеканалів. Кажуть, що Україна - держава, яка не відбулася. Найголовніше, що історичний шанс на "возз'єднання Росії" через кілька тижнів може закритися, тому відкладати вирішення питання не можна", - розповів екс-радник Путіна.

"Ситуація дуже схожа на те, що було влітку 2008 року, коли російське керівництво вирішило, що тільки в тому році можна добитися відторгнення Абхазії та Південної Осетії від Грузії. Тоді в секретній доповіді говорилося, що вікно можливостей - не далі ніж кінець 2008 року. Це був час Пекінської олімпіади. Очевидно, якийсь подібний документ щодо України вже існує, і його цитують різні виступаючі люди в російських ЗМІ", - вважає Ілларіонов.

Він нагадав, що в 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті Володимир Путін сказав, що Україна - це історичне непорозуміння, держава, створена на російських землях".

Ілларіонов також прокоментував заяви активістів Майдану про те, що в Україні вже присутні представники російських спецслужб.

"Україна вже сприймається як майбутній театр бойових дій. Туди вже закидаються підрозділи, які повинні бути до офіційного початку серйозних операцій... Зрозуміло, що сучасна Україна - це не Грузія, не заняття аеропорту в Косово. Україна - велика країна. Щодо неї можуть бути застосовані набагато тонші засоби - будуть користуватися українськими силами, політиками, лише при деякому супроводі російських підрозділів", - вважає екс-радник Путіна.