Українцям показали кінонапарати часів "до кіно"

Вперше ці апарати продемонстрували 1893 року в Одесі – за два роки до офіційної дати народження кіно, повідомлляє Радіо Свобода.

За словами реконструкторів, Йосип Тимченко у своїх розробках випередив французьких винахідників братів Люм’єр, яких вважають родоначальниками кінематографу – він вигадав більш досконалий принцип переривчастого руху зображень. Однак апарати Тимченка запатентовані так і не були.

Також фахівці розповіли більше про початок історії світового кінематографу та продемонстрували перші апарати, що створювали ілюзію рухомого зображення.