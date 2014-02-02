Українцям показали кінонапарати часів "до кіно"
03:13, 02 лютого 2014Політика
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Національний Центр Олександра Довженка представив проект реконструкції проекційного та знімального апаратів, виготовлених за кресленнями українського винахідника Йосипа Тимченка
Вперше ці апарати продемонстрували 1893 року в Одесі – за два роки до офіційної дати народження кіно, повідомлляє Радіо Свобода.
За словами реконструкторів, Йосип Тимченко у своїх розробках випередив французьких винахідників братів Люм’єр, яких вважають родоначальниками кінематографу – він вигадав більш досконалий принцип переривчастого руху зображень. Однак апарати Тимченка запатентовані так і не були.
Також фахівці розповіли більше про початок історії світового кінематографу та продемонстрували перші апарати, що створювали ілюзію рухомого зображення.
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