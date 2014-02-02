У Дніпропетровську відбулося Народне віче і мітинг на підтримку ПР

Сьогодні у Дніпропетровську одночасно пройшли Народне віче та мітинг на підтримку Президента України Віктора Януковича, в яких взяли участь приблизно однакова кількість учасників - по 1,5-2 тисячі осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти місцевого Євромайдану в парку ім. Лазаря Глоби вимагали об’єктивно розслідувати справу щодо «спроби штурму» облдержадміністрації 26 січня та відпустити затриманих за підозрою у масових заворушеннях мирних громадян.

Серед вимог протестуючих до влади на Дніпропетровщині - припинення переслідування активістів протестних акцій. Від центральної влади вони вимагають відновити Конституцію зразка 2004 року. Після мітингу учасники акції пройшли ходою центральними вулицями міста до Європейської площі.

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Мітинг на підтримку чинного Президента, організований обласною організацією Партії регіонів відбувся біля облдержадміністрації. Виступаючі, в тому числі керівники області засуджували екстремістів, закликали до «мирного врегулювання та стабільності».

Під час проведення акцій порушень громадського порядку не зафіксовано. Обидві акції охороняли понад 150 міліціонерів.