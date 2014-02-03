Кравчук: Україні потрібно спочатку змінити Конституцію, а потім проводити вибори

Про це заявив екс-президент країни (1991-1994 роки) Леонід Кравчук, пише ИТАР-ТАСС.

За його словами, інші варіанти внесення змін є неприйнятними.

"Є чинна конституція, якою визначено як вводяться в дію конституційні зміни. Іншого шляху немає, це вже буде не конституція, а ганчірка, об яку будуть витирати ноги", - підкреслив екс-президент країни.

Кравчук зауважив, що конституційною асамблеєю, головою якої він є, "напрацьовано дуже серйозні тексти". "Ми можемо віддати ці тексти, і вони можуть лягти в основу цих змін", - пояснив політик.

На його переконання, "на основі зміненої Конституції можна буде формувати парламентсько-президентську державу". "А для цього потрібно провести парламентські вибори на партійно-пропорційній основі, провести і прийняти закон про вибори президента з новими повноваженнями, визначити взаємодії між владою і місцевим самоврядуванням, судовою системою, прокуратурою", - зазначив Кравчук.

Він також застеріг опозицію від "неконституційних і недемократичних дій" на цьому шляху.

"Експерименти над суспільством потрібно припинити. Якщо опозиція засуджує недемократичні дії влади і конституційного суду, а вона має на те підстави, то вона не повинна починати з таких недемократичних дій", - підкреслив він.

Необхідність зміни Конституції України і повернення країни до парламентсько-президентській республіціки є серед ключових вимог української опозиції. У цьому зв'язку парламентські опозиційні фракції вимагають створення у Верховній Раді спеціальної комісії, яка б займалася цим питанням.