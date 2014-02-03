Лідер "Спільної справи" Данилюк переховується в Лондоні

Лідер Громадського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк виїхав до Лондона, оскільки вважає, що в Україні його мали затримати.

Про це Данилюк написав на своїй сторінці в Facebook

«На жаль, Майдан перестав бути безпечним місцем. Контрреволюційна п'ята колона від гальмування революції перейшла до її придушення. Під прикриттям масок і окремих опозиціонерів на Майдані з'явились представники режимоохоронних органів. Питання мого затримання з подальшим направленням в СІЗО або катівню мало бути вирішено впродовж кількох годин. Не попередивши навіть охорону, я перевдягнувся, натягнув балаклаву і залишив Хрещатик», - написав він.

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За словами Данилюка, після кількох діб переховування він вночі пішки перейшов кордон. «Сьогодні нарешті дістався Лондона. Доведеться координувати з екзиля», - написав Данилюк.

Він зазначив, що екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко довела, що «сидіти шляхетно, але неефективно». «Ми не збираємось здаватись в полон, як би це не називалось. І ті, хто вважають, що позбулись мене, рано радіють. Дуже скоро я повернусь назад», - додав Данилюк.