В Україні немає антисемітизму на політичному рівні - Ющенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час круглого столу ”Демократичний процес і загроза радикалізму в Україні” .

”В Україні не існує політичного антисемітизму. Україна прийняла у себе найбільшу єврейську діаспору світу. На українських етнічних землях проживає багато євреїв. Тому я не прихильник, щоб штучно створювати теми, які існують, можливо, на побутовому рівні. На політичному проблеми антисемітизму не існує”, - заявив Ющенко.

Він також назвав помилковими повідомлення російських телеканалів про прояви фашизму в Україні.

”В останні тижні на московських каналах розповідають про фашизм в Україні . Це велика неправда. 30 листопада студенти вийшли з одним бажанням - підтримати європейський курс, який перед цим 12 місяців декларувала влада. І це був мирний протест”, - сказав колишній президент України.

Також він висловив думку, що зараз на території України розігрується геополітична карта, а гравцями виступають ЄС і Росія.

”Українську карту розігрують дві концептуальні політики - евродемократизм і євроінтеграція та московська політика. Це геополітика цілого континенту. Але нація свій вибір зробила. Тому кожен, хто бажає українській нації миру, повинен працювати над створенням національного круглого столу”, - сказав Ющенко.