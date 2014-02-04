Кличко: Янукович каже, що на прийняття Конституції-2004 знадобиться півроку

Президент Віктор Янукович усувається від конкретних дій з розв`язання політичної кризи і через парламент заводить її в глухий кут.

Про це лідер ”УДАРу” Віталій Кличко заявив журналістам після зустрічі з Януковичем, повідомили УНІАН у прес-службі партії

Кличко наголосив, що домігся зустрічі з Президентом.

”Президент почав розказувати, що на конституційні зміни знадобляться місяці, а то й півроку. І все має відбуватися у правовому полі”, - сказав лідер ”УДАРу”.

Водночас, додав він, такого проміжку часу Україна просто не має, і це питання потрібно вирішувати дуже швидко.

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”У нас є всі підстави для того, щоб ухвалити політико-правове рішення і проголосувати Акт про повернення до Конституції 2004 року. І це можна зробити швидко”, - сказав Кличко.

Водночас, зауважив лідер ”УДАРу”, ні у Президента, ні у Партії регіонів немає бажання вирішувати цю проблему.

”Президент не хоче цього і ще більше загострює ситуацію. Це - безвідповідальна позиція для глави держави. Бо він такими діями провокує людей на якісь радикальні дії. А демократичний світ - на санкції, про які давно говорять”, - наголосив Кличко.

Він зауважив, що ”УДАР” саме через таку позицію влади і її нечесність на переговорах наполягає на участі міжнародних посередників високого рівня для того, щоб вони бачили як ідуть переговори і фіксували домовленості.

За словами лідера ”УДАРу”, зволікання з розв`язанням кризи лише підвищуватиме напругу в суспільстві. Він наголосив, що від парламенту дуже багато залежить, наскільки швидко будуть зроблені кроки до вирішення конфлікту.