У ПР пропонують розглянути питання Конституції "до 15 квітня"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов заявив на брифінгу.

За його словами, сьогодні під час переговорів не було досягнуто жодних домовленостей, але все ж «надію втрачати не можна».

Він сподівається, що в кінцевому підсумку буде знайдений варіант вирішення питання, зокрема, і про внесення змін до Конституції України.

Читайте такожКличко: Янукович каже, що на прийняття Конституції-2004 знадобиться піврокуЄфремов назвав неприйнятними пропозиції опозиції про зміну Конституції шляхом голосування 226 народними депутатами за постанову парламенту, яка скасовує рішення Конституційного суду України від 2010 року. За його словами, це - не юридичне рішення.

Він підкреслив, що фракція ПР пропонує створити комісію, яка розгляне варіанти внесення змін до Конституції і яка протягом максимум двох місяців підготує варіант Конституції і "максимум до 15 квітня внесе його в сесійний зал для голосування".

Єфремов сказав, що опозиція хоче змін до Конституції вже зараз і це робиться з тим, що «люди просто хочуть отримати владу, причому владу хочуть отримати незаконним шляхом, під тиском тих процесів, які відбуваються на вулиці».