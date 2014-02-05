УДАР: У Луганську невідомі під виглядом міліції намагалися проникнути в квартиру одного з активістів



Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар партії «УДАР» в Луганській області Євген Кобан.

За його словами, близько двох годин тому невідомі особи в цивільному, представилися співробітниками міліції, не пред`являючи документів, намагалися проникнути в квартиру Алпатова.

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За словами Кобана, за адресою Алпатова виїхали представники юридичного департаменту та активісти партії.

«Леонід Алпатов знаходився в автомобілі, який вчора затримали правоохоронці», - пояснив Кобан. На даний момент коментарів міліції по даній інформації не надходило.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого в Луганську правоохоронці затримали машину активістів «УДАРу» через анонімний дзвінок, який повідомив про замінування автомобіля. За словами Кобана, близько 17.00 в Луганську активісти забирали посилку з агітаційними листівками на підтримку Євромайдану на «Новій пошті», розташованій за адресою вулиця Оборонна, 109. Через якийсь час машину затримали співробітники ДАІ і невідомі особи в цивільному, які мали намір без документів провести обшук автомобіля.

Активісти відмовили в обшуку і викликали співробітників з юридичного департаменту партії. Невдовзі приїхала міліція, яка повідомила, що надійшов анонімний дзвінок про те , що в автомобілі знаходиться вибухівка.

Під час проведення огляду автомобіля фахівцями вибухотехнічної служби вибухонебезпечних речовин і предметів не виявлено.

Даний факт занесений в ЄРДР і кваліфіковано за ч.1 ст.263 КК України (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років). Кобан пов`язує цю подію з політичною діяльністю партії.