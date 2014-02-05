Яценюк попросив запросити Януковича до ВР

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк попросив голову Верховної Ради Володимира Рибака запросити до парламенту Президента України Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, Яценюк зазначив, що його фракція не голосувала за календарний план проведення четвертої сесії ВР.

“Так як мета цього голосування полягає в тому, щоб зробити перерву у засіданні Верховної Ради України до того моменту, доки Віктор Янукович не повернеться із Сочі”, - сказав він.

Яценюк також додав, що не потрібно затягувати час, не вирішуючи “проблемний порядок денний”, затверджений українським народом.

“А саме: скасування диктаторських повноважень чинного Президента, відновлення конституційного ладу в країні і повернення влади українському народу”, - додав депутат.

Саме тому, наголосив Яценюк, він звертається до Рибака із тим, щоб Янукович прибув до парламенту, як він це робив раніше, для того, щоб “втримати фракцію Партії регіонів від розпаду і тут, безпосередньо в парламенті, дав вказівку голосувати своїй фракції за те, щоб Україна збереглася як суверенна держава, щоб українці відчули, що в державі є дійсно правовий порядок, що у нас є Президент, а не диктатор, є парламент, а не “кнопкодави”, і що Україна йде шляхом вирішення кризи, а не її загострення і знищення як суверенної незалежної держави”.

Читайте такожУ ПР закликали парламент звернути увагу на економіку України

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні не затвердила Постанову про календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради України сьомого скликання.

За підтримку проекту постанови проголосували лише 185 народних депутатів із 398, зареєстрованих у сесійній залі.

ВР також не підтримала пропозицію низки депутатів, щоб наступний тиждень також зробити пленарним. За цю пропозицію проголосували лише 73 із 398, зареєстрованих у сесійній залі

Після цього Рибак закрив засідання.