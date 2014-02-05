Єфремов: Я не думаю, що у Януковича є бажання призначати вибори
Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що для проведення дострокових парламентських виборів може бути задіяно механізм складання 150 депутатами своїх повноважень.
Як передає кореспондент УНІАН, такий висновок можна зробити з його слів, сказаних на брифінгу в парламенті.
Читайте такожЛех Валенса вважає, що Україні потрібні дострокові вибори Єфремов наголосив, що якщо парламент не працюватиме в нормальному режимі, то тоді необхідно буде проводити дострокові вибори народних депутатів.
На уточнююче питання журналістів, на якій правовій основі можна проводити такі вибори, Єфремов відповів: «Ви пригадайте вибори, які Ющенко оголосив у 2008 році (дострокові вибори до ВР відбулися в 2007 році — УНІАН). Їх же ніхто не оскаржив. Механізм існує і він напрацьований».
Лідер фракції ПР сказав, що «у Президента України є повні повноваження для того, щоб у такій ситуації ухвалити відповідне рішення».
Водночас він зазначив: «Але я не думаю, що у Президента є бажання ввергати країну у вибори».
Читайте такожПредставник України у Венеціанській Комісії підтримав дострокові вибори ВРЯк повідомляв УНІАН, на проведенні дострокових парламентських виборів наполягає опозиція.
Довідка УНІАН. 30 вересня 2007 року за указом Президента України Віктора Ющенка, у зв'язку з тим, що більш як 150 народних депутатів склали свої повноваження, в Україні відбулися дострокові парламентські вибори.