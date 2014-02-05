Єфремов: Я не думаю, що у Януковича є бажання призначати вибори

Як передає кореспондент УНІАН, такий висновок можна зробити з його слів, сказаних на брифінгу в парламенті.

Читайте такожЛех Валенса вважає, що Україні потрібні дострокові вибори Єфремов наголосив, що якщо парламент не працюватиме в нормальному режимі, то тоді необхідно буде проводити дострокові вибори народних депутатів.

На уточнююче питання журналістів, на якій правовій основі можна проводити такі вибори, Єфремов відповів: «Ви пригадайте вибори, які Ющенко оголосив у 2008 році (дострокові вибори до ВР відбулися в 2007 році — УНІАН). Їх же ніхто не оскаржив. Механізм існує і він напрацьований».

Лідер фракції ПР сказав, що «у Президента України є повні повноваження для того, щоб у такій ситуації ухвалити відповідне рішення».

Водночас він зазначив: «Але я не думаю, що у Президента є бажання ввергати країну у вибори».

Читайте такожПредставник України у Венеціанській Комісії підтримав дострокові вибори ВРЯк повідомляв УНІАН, на проведенні дострокових парламентських виборів наполягає опозиція.

Довідка УНІАН. 30 вересня 2007 року за указом Президента України Віктора Ющенка, у зв'язку з тим, що більш як 150 народних депутатів склали свої повноваження, в Україні відбулися дострокові парламентські вибори.