ЄС готовий допомогти Україні, "якщо його попросять" - речник Ештон

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це на брифінгу в Єврокомісії заявив Майкл Манн - речник Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

Читайте такожЕштон проводить зустріч з Януковичем - прес-секретар На запитання, чи готовий ЄС до заклику лідерів української опозиції про формальне посередництво між владою та опозицією в Україні, Манн відповів: "Європейський Союз хоче, звичайно, допомогти, чим тільки може, Україні вийти з цієї політичної кризи, якщо його попросять про це".

"Ось чому верховний представник ЄС нині у Києві. Вона зустрічається і з представниками влади, й опозиції. ЄС готовий допомогти, як тільки може, якщо його про це попросять", - додав Манн.

Як повідомляв УНІАН, Ештон прибула до Києва ввечері 5 лютого і того ж дня провела зустріч з лідерами української опозиції.

Читайте такожЄС готовий делегувати посередників високого рівня на переговори опозиції і влади - КличкоУ даний час Ештон зустрічається з Президентом Віктором Януковичем.

Після цього вона знову буде зустрічатися з опозиціонерами.

До Києва також прибуває помічник Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд.