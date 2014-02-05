Янукович та Ештон обговорили шляхи виходу України із кризи
17:36, 05 лютого 2014Політика
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Янукович обговорив з Ештон шляхи стабілізації політичної ситуації в Україні
Янукович і Ештон обговорили шляхи виходу України із кризи
Президент України Віктор Янукович обговорив з віце-президентом Єврокомісії - Високим представником Європейського Союзу у закордонних справах і безпековій політиці Кетрін Ештон шляхи стабілізації політичної ситуації в Україні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, також сторони обговорили хід економічних реформ і заходи зі зміцнення демократичних інститутів.
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На зустрічі йшлося про необхідність гарантування безпеки громадян, забезпечення об'єктивного, прозорого і неупередженого розслідування останніх резонансних подій, а також перспективи проведення конституційної реформи.
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