Янукович та Ештон обговорили шляхи виходу України із кризи

Президент України Віктор Янукович обговорив з віце-президентом Єврокомісії - Високим представником Європейського Союзу у закордонних справах і безпековій політиці Кетрін Ештон шляхи стабілізації політичної ситуації в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, також сторони обговорили хід економічних реформ і заходи зі зміцнення демократичних інститутів.

Читайте такожЕштон закликала звільнити незаконно заарештованих активістів

На зустрічі йшлося про необхідність гарантування безпеки громадян, забезпечення об'єктивного, прозорого і неупередженого розслідування останніх резонансних подій, а також перспективи проведення конституційної реформи.