Голова МЗС Литви назвав російський тиск на Україну "наукою, яку треба вивчити"

Зокрема, це стосується зупинення Україною руху до асоціації з ЄС і подальших масових протестів в українських містах, заявив сьогодні спеціальному кореспондентові Радіо Свобода у Вільнюсі міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.

За його словами, те ж само стосується і тиску Кремля на інші країни-учасниці ініціативи Європейського союзу «Східне партнерство».

Читайте такожЛінас Лінкявічус: Політика ЄС щодо Росії має стати менш наївною«Ми звикли до вільного, демократичного розвитку подій. Але ті методи, які Росія застосовувала проти членів «Східного партнерства», переходили всі рамки, і це не враховувалося. Це наука, яку нам треба вивчити, щоб надалі активніше впливати на ситуацію, активніше допомагати таким країнам. як Грузія та Молдова. Домашні завдання – реформи – ми за них не зробимо, але ми можемо зробити цей процес максимально гладким», – сказав він.

Лінкявічус також наголосив, що, попри події останніх двох місяців, Україна і надалі має можливість підписати угоду про асоціацію з ЄС, як тільки вона виконає необхідні до цього умови. Ідеться, зокрема, про реформування законодавства, яке зупинилося після відмови української влади від курсу на євроінтеграцію.

За словами очільника литовського МЗС, Євросоюз та США нині обговорюють можливість фінансової допомоги Україні, яку можуть надати за умови формування нового уряду та покарання винних у побитті та вбивстві протестувальників.