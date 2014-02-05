Ландшафтні дизайнери готові безкоштовно допомагати відновити центр Києва після протестів

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, про це заявила керівник Клубу шанувальників ландшафту Ольга Камолікова на прес-конференції у Штабі національного спротиву.

”Ми засвідчуємо своє свідоме і щире бажання надати посильну безкоштовну допомогу при реконструкції зелених насаджень, газонів, в тому числі у Маріїнському парку”, - цитує слова Камолікової прес-служба “Батьківщини”.

Як зазначається, до роботи готові залучитися Міжнародний клуб шанувальників ландшафту та Київська ландшафтну спільнота.

Спеціалісти ландшафтної справи, серед яких члени спілок архітекторів та дизайнерів, ландшафтних об`єднань, готові оцінити завдані збитки, скласти проект плану реконструкції, залучити професіоналів, благодійників та волонтерів, і за сприятливих умов поновити пошкоджені газони та дерева.

Як повідомляв УНІАН, голова Київської міської державної адміністрації Володимир Макеєнко 4 лютого заявив журналістам, що ремонт вулиці Хрещатик та адмінбудівлі КМДА буде здійснено за рахунок спонсорських коштів.

Довідка УНІАН. Відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з ЄС наприкінці листопада 2013 року стала першопричиною виникнення масових протестів. Після жорстокого розгону «беркутівцями» у ніч на 30 листопада учасників мирної акції на Майдані Незалежності, наступного дня, 1 грудня, на вулиці Києва вийшли сотні тисяч обурених громадян. Того ж дня у центрі міста постав новий Євромайдан. Учасники акції зайшли в будівлю КМДА, де облаштували пункт обігріву для мітингувальників. Вони там перебувають і досі.

21 січня на той час в. о. голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко заявив, що збитки міста від Євромайдану становлять близько 14 млн грн.

Стосовно збитків на вулиці Грушевського, де досі триває протистояння між протестувальниками і правоохоронцями, Голубченко не зміг назвати жодних цифр.

Він також додав, що влада міста звернеться до прокуратури з вимогою з`ясувати, хто відповідатиме за завдані збитки на території Європейської площі та вулиці Грушевського.

Також Голубченко уточнив, що станом на 21 січня організатори провладних акцій у Маріїнському парку ще не сплатили 300 тис. грн збитків, які їм нарахувала міська влада у зв`язку з порушенням благоустрою на території парку, зазначивши, що вони погодились сплатити.