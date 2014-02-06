Пєсков: Росія не тисне на Україну в питанні про асоціацію з ЄС

Про це в інтерв'ю "Комерсант FM" заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише РИА Новости.

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"Росія не може тиснути і не тисне на Україну в питанні про асоціацію з ЄС, але Росія, звичайно, зацікавлена у співпраці з Києвом <...> В українців є можливість порівняти, що пропонується з боку Росії і з боку ЄС, а вирішувати тільки українцям, Москва тут тиснути ніяк не може", - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, Пєсков також заявив, що Росія зацікавлена у територіальній цілісності України, сподівається, що розколу країни не відбудеться і висловлює стурбованість збільшенням русофобських настроїв