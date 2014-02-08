СБУ заперечує причетність до оприлюднення запису розмови між Нуланд і Пайеттом

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу сказав начальник Головного слідчого управління СБУ Максим Ленко.

"Не проводиться ніяких розслідувань слідством Служби безпеки України, не проводиться ніякого розслідування по даному випадку", - підкреслив він.

У свою чергу керівник прес-центру СБУ Лада Сафонова спростувала причетність української спецслужби до оприлюднення запису цієї розмови.

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"СБУ спростовує припущення щодо будь-якої причетності української спецслужби до оприлюднення цього матеріалу", - сказала вона.

Як повідомлялося, в аудіозаписі телефонного дзвінка, розміщеного в Інтернеті з російськими субтитрами, голоси, що схожі на голоси Нуланд і Пайєтта обговорюють події в Україні. В одному місці голос, що нібито належить Нуланд, використовує ненормативну лексику, щоб висловити своє роздратування діями Європейського Союзу із врегулювання кризи в Україні.

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7 лютого речник Білого дому Джей Карні звернув увагу на активну роль Росії в поширенні в Інтернеті підслуханої телефонної розмови Нуланд та Пайєтта.

Своєю чергою речник Держдепартаменту Джейн Сакі заявила, що Нуланд уже зв’язалася з партнерами з Євросоюзу і вибачилася перед ними за різкі слова.