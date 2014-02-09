Автомайдан відвідав оселю голови Житомирської ОДА

Житомирські автомайданівці відвідали вчора приміське село Кам'янка Житомирського району, де наразі проживає голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Рижук, про що він сам розповів журналістам 4 лютого у прес-центрі Житомирської облдержадміністрації.

Про це кореспонденту УНІАН у телефонній розмові сьогодні повідомив один з активістів житомирського автомайдану Іван Фурлет, який був учасником зазначеної поїздки.

За його словами, «метою поїздки було довести очільнику області, що автомайданівці мають вільне право пересуватися по регіону», хоча раніше голова Житомирської ОДА застерігав активістів Майдану від відвідин його оселі.

Активіст зазначив, що автомайданівці побували у вказаному селі, однак поспілкуватися з головою Житомирської ОДА їм не вдалося.

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«Ми поїхали у Кам'янку Житомирського району, аби передати намордник як символічний подарунок губернатору, що і зробили, залишивши подарунок сусідам. 4 лютого на прес-конференції губернатор сказав, що "загризе" тих, хто приїде до нього додому, тому ми і зробили йому такий подарунок», - сказав Фурлет.

Автомайданівці також поспілкувалися з жителями Кам'янки. «Ми обійшли сусідні двори біля будинку, де мешкає голова ОДА, поспілкувалися з сусідами», - сказав Фурлет.

За його словами, "під час поїздки автомайданівців неодноразово зупиняли працівники ДАІ». "Ми ще у Житомирі побачили стеження за собою та звернулися з цього приводу до міліції»,- додав він.

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Фурлет зазначив, що чимало міліції активісти спостерегли й у Кам’янці.

Водночас кореспонденту УНІАН у Секторі громадських зв'язків УМВС України у Житомирській області повідомили, що жодних упереджених дій правоохоронців щодо автомайданівців під час вказаної поїздки не було.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого голова Житомирської облдержадміністрації Рижук у прес-центрі Житомирської облдержадміністрації під час телевізійного проекту «Відкрита розмова», який проходив у форматі прес-конференції, застеріг активістів Автомайдану від того, щоб вони відвідували його оселю. Він розповів, що наразі мешкає у рідні, в селі Кам’янка Житомирського району. Тоді ж Рижук на прохання журналістів детально зупинився на суспільно-політичній ситуації в області та країні загалом.