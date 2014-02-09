Одеські активісти провели «Марш западенців» на знак того, що Одеса - європейське місто

Як передає кореспондент УНІАН, марш розпочався з Приморського бульвару, від пам`ятника Дюку. Колона, в якій було близько 2 тис осіб, пройшла через центр міста.

Читайте такожУ Дніпропетровську жінки влаштували марш каструль проти репресійЛюди несли державні прапори України, прапори Євросоюзу, різні плакати, в тому числі із зображеннями знаменитих людей, які заснували місто.Серед них: генерал -губернатор Олександр Ланжерон, імператриця Катерина Друга, архітектор Франц де Волан, герцог Еммануїл де Рішельє (Дюк) і т. п.

Як пояснили в прес -службі Євромайдан -Одеса, «Одеса - завжди була, є і буде містом западенців».

«Побудоване за указом німкені Катерини Другої за планом, складеним Брабантським дворянином Францем де Волланом, наше місто стало основним портом імперії при градоначальникові- западенцеві, якого звали Арман - Еммануель дю Плессі. Або по- простому - Дюк де Рішельє. Список западенців, які зробили з шматочка степу над морем процвітаюче, яскраве, ошатне, багате місто зашкалює. Це француз Ланжерон, іспанець Дерибас, грек Маразлі, англієць Кобле. Це знамениті архітектори - Влодек, Боффо, Бернардацці, Торрічеллі, Коклен», - зазначили в прес -службі і додали, що «западенці австрієць Фердинанд Фельнер і німець Герман Гельмер зробили наш Оперний театр таким, яким ми його знаємо і любимо».

«Це місто стало багатим завдяки западенцям - купцям Анатра, Ралі і Родоконакі. Археолог Бларамберг, письменник Олеша, поет Міцкевич, декабрист Поджіо - це місто «страждало» від навали западенців з моменту свого народження. Одеса - місто западенців. Ми підтверджуємо це нашим сьогоднішнім маршем. Ми постійно «прибуваємо» сюди, до Одеси, щоб покращувати і прикрашати це місто, а нас звинувачують у фашизмі. Це ми, западенці, Одесу не здамо. Одеса - западенське місто. Одеса - це Європа», - заявили в прес -службі.

Під час маршу його учасники скандували: «Одесо, вставай!», «Банду геть!», «Спасибі жителям Донбасу від западенців Дерібаса!» і т. д.

Підійшовши до будівлі управління СБУ в Одеській області (вул. Єврейська) учасники акції спалили кілька портретів глави НКВС, наркома Лаврентія Берії. Пройшовши до будівлі Головного управління МВС в Одеській област , протестантуючі спалили портрети глави МВС Віталія Захарченка, і скандували : «Міліція - з народом, мусора - з уродом!».

Крім того , біля будівлі прокуратури Одеської області спалили портрети генерального прокурора України Віктора Пшонки.

Під час ходи колону супроводжували легкові автомобілі, власники яких побажали підтримати учасників акції, а також - мотоциклісти. Водії цих транспортних засобів включали клаксони на знак підтримки. Охорону учасників ходи забезпечували молоді люди з банером «Правий сектор Одеса».

Марш завершився біля пам`ятника Дюку, де учасники акції хором заспівали Гімн України.